Rosja zaczyna testy szczepionki na COVID-19. Ruszą w przyszłym tygodniu

Rosja rusza z testami szczepionki na COVID-19 na ludziach

Nie wszyscy podzielają entuzjazm Putina

Zazwyczaj szczepionki uzyskują zatwierdzenie po pomyślnym przejściu przez trzy fazy testów, w których stopniowo zwiększa się ilość uczestniczących osób. Oznacza to, że badania zwykle rozpoczynają się od zaledwie kilkudziesięciu osób w celu sprawdzenia bezpieczeństwa (faza I), następnie przechodzą do setek osób, aby kontynuować testowanie bezpieczeństwa i odpowiedzi immunologicznej (faza II), a następnie do dziesiątek tysięcy, aby sprawdzić, czy szczepionka faktycznie zapewnia ochronę (faza III). Wszystko wskazuje na to, że Sputnik V przeszedł tylko wczesne etapy badań fazy I i II, których wyniki są nadal nieznane.