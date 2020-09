Szczepionka na koronawirusa opóźniona. Badania kliniczne musiały zostać wstrzymane

Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

Jak podaje ScienceAlert , aż 50 tys. osób wzięło udział w testach brytyjskich szczepionki , a jest to tylko jeden z około 160 podobnych badań. Jednak tylko dziewięć z nich przeszło do III fazy, w której bada się skuteczność i bezpieczeństwo leku, podając szczepionkę tysiącom ochotników. Eksperci zgadzają się ze stanowiskiem AstraZeneca:

- Przerwanie III fazy badań klinicznych zdarza się w prawie w każdym badaniu i zawsze pojawiają się osoby, które w czasie trwania testów doznają poważnych uszczerbków na zdrowiu. Jednak nie zawsze przyczyną tego są testowane środki medyczne - wyjaśnia Adrian Esterman z University of South Australia w wywiadzie dla The Sydney Morning Herald.

Warto wspomnieć, że chociaż opóźnienie prac nad szczepionką może brzmieć niepokojąco, to z drugiej strony potwierdza to jakość prowadzonych badań klinicznych. Ich celem jest wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz ustalenie, czy szczepionka jest nie tylko skuteczna, ale również na tyle bezpieczna, by trafić do powszechnego użytku.