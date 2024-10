Szansa na przewagę w powietrzu? Ukraina otrzyma cenną broń

Klienci zagraniczni, którzy otrzymają bomby lotnicze GBU-39/B to Japonia, Bułgaria i Ukraina. Jak wyjaśnia serwis The Bulgarian Military, będzie to broń z partii 20-29, która ma zostać ukończona do końca 2035 r. Na razie Departament Obrony USA nie zdradza szczegółowych informacji na temat kontraktu.

Nowe bomby dla Ukrainy

Bomby GBU-39B Small Diameter Bomb (SDB) wprowadzone zostały do służby w USAF w 2006 r. Są to małe bomby kierowane, ważące 122 kg, z czego 93 kg przypada na głowicę bojową. Choć są "waga piórkowa" wśród bomb lotniczych, ich precyzja trafienia nawet do jednego metra sprawia, że są niezwykle skuteczne . Bomba może zdetonować się w powietrzu, tworząc śmiercionośny grad odłamków, bądź z opóźnieniem po przebiciu się przez przeszkodę, jak np. ściana budynku.

Bomby SBD są idealnym wyborem do atakowania silnie ufortyfikowanych pozycji czy wzmocnionych hangarów na lotniskach. Naprowadzanie bomb odbywa się dzięki wykorzystaniu nawigacji satelitarnej i inercyjnej. Istnieje również wariant GBU-39/B, który korzysta z wiązki lasera, co umożliwia uzyskanie 100 proc. precyzji nawet w warunkach zagłuszania GPS-u. Bomby mają rozkładane skrzydła, co pozwala im osiągnąć cel oddalony o kilkadziesiąt kilometrów, jeśli zostaną zrzucone z dużej wysokości.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wykorzystanie bomb przez Ukraińców

Ukraińcy mogą efektywnie wykorzystywać bomby GBU-39/B z myśliwcami F-16. Dzięki możliwości przenoszenia tych bomb na samolotach F-16, Ukraińcy będą mogli precyzyjnie i skutecznie atakować rosyjskie pozycje, nawet te silnie ufortyfikowane. Bomby o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów pozwolą na utrzymanie myśliwców z dala od zasięgu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, co zwiększa bezpieczeństwo operacji i szanse na skuteczne wykonanie misji.