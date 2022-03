KC-767 dostarcza sprzęt Ukrainie. Co to za maszyna?

Według dyplomaty jest to pierwszy raz, gdy Kraj Kwitnącej Wiśni przekazuje bezpłatnie taki sprzęt siłom zbrojnym innego państwa. Pomoc dla Ukrainy jest przewożona na pokładzie samolotu KC-767 , który wystartował z bazy Komaki Air. Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom tej maszyny.

KC-767 powstał na bazie samolotu pasażerskiego Boeing 767-200ER. Spełnia on rolę zarówno wojskowego samolotu transportowego, jak i latającej cysterny. Maszyna jest napędzana dwoma silnikami Pratt & Whitney PW4062 lub dwoma silnikami General Electric CF6-80C2B7F, a jej prędkość maksymalna to 915 km/h. Japonia wykorzystuje cztery KC-767. Wymiary tego samolotu są następujące:

Masa własna samolotu to ok. 82 t, a startowa – ponad 179 t. KC-767 lata na pułapie praktycznym 12 600 m, a jego zasięg wynosi 12 200 km. Maszyna może przewozić oficjalnie do 200 żołnierzy.