Systemy IRIS-T trafią do Ukrainy. Niemcy przekażą cztery sztuki broni

Niemcy planują do końca tego roku dostarczyć Ukrainie dwa systemy obrony powietrznej IRIS-T – zdradziła Anka Feldhusen , ambasador Niemiec w Ukrainie, w wywiadzie dla Europejskiej Prawdy. "Pierwszy system, mam nadzieję, zostanie wysłany w październiku. Naprawdę mam nadzieję, że drugi system dotrze do końca tego roku" – powiedziała niemiecka dyplomatka.

Systemy IRIS-T SLM od Diehl Defence mogą zwalczać cele na pułapie do 20 km i odległe o około 40 km. Zastosowanie tego systemu nie pozwolił już rosyjskim pilotom uciekać wyżej, gdzie Ukraina ma ograniczone możliwości zwalczania wrogich celów. Podstawą systemu obrony powietrznej jest rakieta IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail) wyposażona w naprowadzanie na podczerwień, stworzona na bazie tak samo nazwanego pocisku powietrze-powietrze.

Do naprowadzania na cel służy głowica IR czwartej generacji (IIR), która w porównaniu do poprzednich generacji widzi termiczny obraz wrogiej jednostki. Dzięki temu flary są ignorowane, a pocisk może się skutecznie naprowadzać wyłącznie na rozgrzane poszycie samolotu. Według Diehl Defense pocisk może również przeprowadzać uderzenie poprzedzone atakiem pozorowanym mającym na celu zmuszenie pilota do podjęcia manewrów, wskutek których braknie mu energii na następny unik.