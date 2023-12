System przeciwlotniczy Type 625E. Chiny pokazały ćwiczenia z udziałem nowej broni

Type 625E to efekt współpracy China South Industries Group Corporation i Norinco (China North Industries Group Corporation), a jego pierwszej prezentacji towarzyszyło określanie go mianem "zabójcy dronów".

Są to prawdopodobnie wyrzutnie i pociski zaadaptowane z systemu FB-10, zaprezentowanego przez Chiny w 2014 roku. Broń ta pozwala na niszczenie celów na dystansie do ok. 10 km i pułapie do 4 km.