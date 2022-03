Symbol na bluzie prezydenta Macrona. To emblemat elitarnej jednostki specjalnej

Dywersja, działania kontrterrorystyczne, sabotaż, uwalnianie zakładników czy likwidacja celów o szczególnej ważności - to zadania, stawiane przed francuską jednostką specjalną Commando parachutiste de l'air no 10. Bluzę z emblematem tej właśnie jednostki nosi prezydent Francji, Emmanuel Macron.

Co łączy go z wyjątkową jednostką, określaną powszechnie skróconą nazwą CPA 10 ? Choć Emanuel Macron nie ma za sobą służby wojskowej, jako prezydent Francji jest zwierzchnikiem francuskich sił zbrojnych.

Commando parachutiste de l'air no 10 to jedna z jednostek specjalnych francuskich sił powietrznych. Jej szlak bojowy (a raczej ten oficjalnie ujawniony) to: