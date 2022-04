USA szkolą Ukraińców. Pokazują jak używać dronów kamikaze

Jak donosi The New York Times, urzędnicy Pentagonu podali więcej szczegółów na temat dronów Switchblade, które zostały przekazane Ukrainie, a także nabywania umiejętności niezbędnych do ich obsługi. Wspomniane drony dostarczono w ramach transzy pomocy wojskowej o wartości 800 mln dolarów. Jak już informowaliśmy, Stany Zjednoczone zdecydowały, że Ukraina otrzymał łącznie 100 urządzeń tego typu - 10 najnowszych modeli dronów Switchblade 600, które są wyposażone w głowice przeciwpancerne, a także 90 modeli Switchblade 300, które są zdolne do niszczenia piechoty i lekkich pojazdów opancerzonych.