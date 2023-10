Świat bez oceanów. Mapa pokazuje, jak mógłby wyglądać

Jak wyjaśnia NASA , dno oceanów kryje wiele ciekawych szczegółów, które na co dzień pozostają niewidoczne dla ludzkich oczu. Stopniowy spadek poziomu wody na animacji pozwala je zobaczyć. Na głębokości ok. 140 m ujawniają się szelfy kontynentalne, nieco głębiej, czyli ok. 2000-3000 m poniżej poziomu morza kryją się grzbiety śródoceaniczne. Poniżej 6000 m widać dno większości oceanów z wyjątkiem głębokich rowów oceanicznych, takich jak np. najgłębszy znany rów oceaniczny na Ziemi, położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego, czyli Rów Mariański o głębokości 10 911 m.

Zniknięcie całej wody z oceanów miałoby poważne konsekwencja dla naszej planety. Oceany pokrywają większość powierzchni Ziemi i napędzając obieg wody na lądzie i w atmosferze. Wpływają też na różnorodność życia, pomagają regulować klimat, dostarcza dużej ilości tlenu i magazynuje duże ilości dwutlenku węgla. NASA przypomina, że kryje się w nich 96,5 proc. całej wody na Ziemi, a mniej niż 3 proc. wody na naszej planecie to woda słodka, czyli zdatna do picia. Dodatkowo jej znaczna część (ponad dwie trzecie) jest ukryte w czapach lodowych i lodowcach. Świat bez oceanów jest jednak mało prawdopodobnym scenariuszem.

Oznacza to, że wzrastał on ok. 2,5 raza szybciej niż w latach 1901-1990. Zdaniem ekspertów do końca stulecia średni światowy poziom morza prawdopodobnie wzrośnie o co najmniej 0,3 metra powyżej poziomu z 2000 r., nawet jeśli w nadchodzących dziesięcioleciach emisje gazów cieplarnianych będą stosunkowo niskie. Pokazuje to jak dużą rolę odgrywa walka z globalnym ociepleniem i podejmowanie wysiłków na rzecz ochrony naszej planety.