NASA: mielibyśmy 30-minutowe ostrzeżenie, zanim zabójcza burza słoneczna uderzy w Ziemię

Naukowcy ostrzegają, że potężne superburze słoneczne mogą spowodować poważne zakłócenia w naszych systemach elektronicznych czy sieciach energetycznych. Badania potwierdzają, że do takich zjawisk może dochodzić częściej, niż sądzimy . Nie powinno więc dziwić, że naukowcy szukają sposobu na to, by jak najwcześniej wykryć zagrożenie i móc się na nie odpowiednio przygotować.

NASA w tym celu zaczęła wykorzystywać modele sztucznej inteligencji DAGGER. Do danych dotyczących burz słonecznych przygotowano specjalne algorytmy, których celem jest opracowanie systemu wczesnego ostrzegania. Naukowcy uważają , że systemy, które opracowali, mogą zaalarmować ludzi z ok. 30-minutowym wyprzedzeniem, zanim potencjalnie niszczycielska burza słoneczna uderzy w określony obszar.

Ten czas realizacji wynika z faktu, że światło (tj. to, z czego składają się sygnały radiowe) może przemieszczać się szybciej niż materia słoneczna wyrzucana ze Słońca w przypadku burz słonecznych. Obecnie wiele satelitów obserwuje Słońce, co można wykorzystać do identyfikacji wybuchów słonecznych i zebrania danych niezbędnych do przewidywania potencjalnego zagrożenia ze strony naszej gwiazdy.