Susza w Polsce. IMGW wprowadza nowe ostrzeżenie. Ministerstwo przygotowało specjalną ustawę

- Ostrzeżenia publikowane będą od 1 maja do 31 października w serwisach IMGW-PIB – serwis pogodowy, Twitter, Facebook i pocztą elektroniczną do wybranych odbiorców. Otrzymywać je będą również administracja samorządowa i wybrane służby operacyjne - czytamy w komunikacie.

Obserwacje i analizy ekspertów IMGW

- Brak intensywnych opadów deszczu wpłynie na pogłębianie się suszy przede wszystkim na terenach rolniczych. Słabe opady w pierwszym kwartale 2020 r. nie pozwoliły uzupełnić niedoborów z 2019 roku. W większości były to opady deszczu (śnieg notowano praktycznie tylko w górach), które w okresie zimy i przedwiośnia szybko spływają do rzek nie zasilając wód gruntowych - czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo przygotowało "ustawę przeciwsuszową"

- To jedyny sposób, by przyśpieszyć systemową walkę z coroczną już suszą - dodaje minister. Jego zdaniem specustawa przyczyni się do zrealizowania wielu inwestycji wodnych znacznie szybciej, co w konsekwencji przełoży się na minimalizację niedoborów wody. Celem ustawy jest skrócenie okresów przygotowawczych do inwestycji, a także usprawnienie procesów pozyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń. W najbliższym czasie specustawa rozpocznie procedurę legislacyjną.