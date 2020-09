Sukces Polaków. Archeolodzy natrafili na wyjątkowe znaleziska

Badania były prowadzone we wrześniu w okolicy zamku Hammershus, na północno-zachodniej części wyspy Bornholm. Cztery średniowieczne bełty do kuszy, wraz z fragmentami drewnianych promieni, zatopione w jeziorze Hammerso były dopiero wierzchołkiem góry. Kilkudniowe badania przyniosły wiele niecodziennych znalezisk.

- Ludy mieszkające w Skandynawii 1500-2500 lat temu praktykowały rytualne niszczenie broni zdobytej na najeźdźcach. Uzbrojenie było następnie wrzucane w czasie ceremonii do jezior - opowiada PAP prof. Bartosz Kontny z Wydziału Archeologii UW, który kierował badaniami. Odnaleziona amunicja pochodziła jednak z XIII lub XIV wieku.

- Ciekawostką jest fakt, że w każdym z nich zachowały się drewniane promienie w tulejkach. To prawdziwa rzadkość. Bełty wykonano w różnych typach - zarówno mocowane za pomocą tulejki, jak i trzpienia wbijanego w drewno - powiedział PAP prof. Bartosz Kontny. Teraz drewno będzie poddane szczegółowym analizom.

Naukowcy szacują, że przebadali zaledwie kilka procent powierzchni dna jeziora. Zbiornik mierzy ok. 700 m długości i 160 m szerokości. W czasie badań poza średniowieczną bronią oraz współczesnymi śmieciami, natrafili również na dwie nowożytne wraki żaglówek z XIX wieku .

Nie są to jednak pierwsze badania podwodne polskich archeologów w jeziorze Hammerso. W ubiegłym roku natrafili na późnośredniowieczny, masywny grot broni drzewcowej (ma ok. 64 cm i waży ponad 1 kg), zaopatrzony w tzw. skrzydełka i wąsy. Naukowcy przyznają, że prace na terenie Danii są bardzo owocne, ponieważ nie prowadzi się ich tam wiele. "W ostatnich latach zajęliśmy się tym zagadnieniem tylko my", dodaje dr hab. Kontny.