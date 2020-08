Su-30 - supersamolot Putina. Najlepszy samolot bojowy, jakim dysponuje Rosja

Rosja się zbroi. Wśród zamówionych niedawno 46 samolotów 25 to nowoczesne szkolno-bojowe maszyny Jak-130. Pozostałe 21 to wielozadaniowe Su-30SM2, a zarazem eksportowy hit rosyjskiej zbrojeniówki.

22 metry długości, 15 rozpiętości i 35 ton masy startowej. Parametry techniczne samolotów Su-30 robią wrażenie. Potężny samolot w powietrzu wydaje się jednak gubić swoje gabaryty i masę – w rękach wprawnych pilotów zmienia się w pełną gracji maszynę, zdolną do wykonania najtrudniejszych figur akrobacji lotniczej.

Samoloty wywodzące się od Su-27 – jak Su-30 i pochodne modele, od lat budzą podziw swoją harmonijną sylwetką i doskonałymi właściwościami aerodynamicznymi.

Piękne i groźne, od lat stanowią żelazny punkt salonów i pokazów lotniczych na całym świecie. Są także rosyjskim hitem eksportowym – różne wersje Su-30 zostały kupione przez m.in. Chiny, Indie, Kazachstan czy Białoruś.

Ze względu na zróżnicowane potrzeby i możliwości finansowe użytkowników, samolot doczekał się dwóch linii rozwojowych: zakłady w Irkucku produkują bardziej zaawansowaną wersję, a zakłady w Komsomolsku model uproszczony, o mniejszych możliwościach.

Czym różnią się Su-27 i Su-30? Ikoniczny radziecki myśliwiec – Su-27 – to konstrukcja wywodząca się z lat 70., będąca funkcjonalnym odpowiednikiem pierwszej wersji amerykańskiego F-15. Su-27 powstał jako ciężki myśliwiec przechwytujący i przewagi powietrznej. Był wyspecjalizowanym samolotem, przeznaczonym do walki z samolotami wroga.

Domena publiczna

Su-27

Koncepcja wyspecjalizowanych maszyn myśliwskich z czasem ewoluowała. Współczesne samoloty, projektowane początkowo jako maszyny myśliwskie, w wyniku licznych modernizacji zyskały nowe możliwości, jak wykonywanie misji rozpoznawczych czy atakowanie celów naziemnych. Tę samą drogę przebył Su-27.

Wikimedia Commons, Sergey Krivchikov, lic. GFDL 1.2

Su-30

Jego konstruktorzy – jeszcze w latach 80. - założyli budowę wersji dwuosobowej, pełniącej rolę powietrznego punktu dowodzenia, koordynującego działania grupy samolotów myśliwskich. Na bazie tej właśnie wersji opracowano Su-30, którego możliwości zwiększono z czasem z walki powietrznej do możliwości zwalczania celów zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

Rakiety dalekiego zasięgu Rosjanie stale udoskonalają możliwości swoich samolotów. W ramach rozpoczętego w 2015 roku programu modernizacyjnego, maszyny z rodziny Su-30 mają otrzymać zdolność przenoszenia pocisków rakietowych Ch-32, a docelowo także przyszłościowych pocisków hipersonicznych.

Wikimedia Commons, Alex Beltyukov, lic. GFDL 1.2

Su-30SM

Ch-32 to rozwinięcie przeciwokrętowych pocisków Ch-22. Broń charakteryzuje się znacznym zasięgiem, ocenianym na (w zależności od profilu lotu) 1000 km, a także możliwością atakowania celów zarówno morskich, jak i położonych na lądzie.

Ch-32 to potężny, 12-metrowy pocisk o wadze około 6 ton. Tym, co odróżnia go od np. pozyskanych przez Polskę pocisków JASSM-ER, jest bardzo wysoka prędkość, sięgająca Mach 4. W połączeniu z profilem lotu (szybkie osiągnięcie pułapu 40 km, a następnie strome nurkowanie) ma to, zdaniem źródeł rosyjskich, zapewniać niewrażliwość na próby zestrzelenia. Docelowe uzbrojenie Su-30, czyli pociski hipersoniczne, mają poruszać się jeszcze szybciej.

"Kobra Pugaczowa" Jedną z najbardziej efektownych akrobacji, jakie można wykonać na Su-30, jest "kobra Pugaczowa" (nazwa pochodzi od nazwiska pilota, który jako pierwszy, na samolocie MiG-29, zaprezentował ją podczas publicznego pokazu).

Z perspektywy obserwatora wygląda ona tak, jakby samolot poruszał się do przodu z dziobem skierowanym pionowo, lub nawet nieco do tyłu. Obiegowa opinia przypisuje możliwość wykonania "kobry" wyłącznie rosyjskim samolotom. Nie jest to prawdą.

Wikimedia Commons, Alan Wilson, lic. CC BY-SA 2.0

Szwedzki samolot Saab J35 Draken

Choć to właśnie rosyjscy piloci rozsławili tę figurę akrobacji lotniczej, podobne manewry – choć nie nazywano ich wówczas "kobrą" – dziesiątki lat wcześniej wykonywali piloci szwedzkich Drakenów. Poza samolotami rosyjskimi "kobrę" mogą wykonywać także inne współczesne maszyny z wektorowaniem ciągu, jak np. F-22 czy niektóre wersje F-18.

Wikimedia Commons, Xu Zheng, lic. CC BY-SA 4.0

Su-30 w efektownym przelocie tuż nad płytą lotniska. Za sterami legendarny pilot Anatolij Kwoczur

Najnowocześniejszy samolot bojowy Rosji Jaki samolot ma dzisiaj przewagę nad pozostałymi konstrukcjami? Informacjom o działaniach czy wdrożeniach nowych maszyn, towarzyszy zazwyczaj intensywna wojna informacyjna, zestawiająca je z potencjalnymi przeciwnikami.

Su-30 bywa przedstawiany jako równorzędny przeciwnik, czy nawet pogromca takich samolotów, jak amerykańskie F-22 czy F-35. Rozważania o prawdziwych czy czysto hipotetycznych przewagach pozostają jednak na razie czystą teorią, którą zweryfikować mogłaby dopiero walka powietrzna w wykonaniu tych maszyn. Na razie do niej nie doszło.