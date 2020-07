Samolot E-8 Joint STARS. Latające oczy i uszy amerykańskiej armii

Tak wielkiej klęski iraccy dowódcy nie mogli przewidzieć nawet w najgorszych koszmarach! Rozbite oddziały, wielkie straty w ludziach i sprzęcie, a także wyjątkowo demoralizująca niemoc wobec działań przeciwnika – wszystko to stało się udziałem Irakijczyków podczas bitwy o miasto Al-Chafdżi.

Ta zaczęła się niczym "mała, zwycięska wojenka". Podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, głównie w celach propagandowych , Saddam Husajn postanowił zaatakować terytorium Arabii Saudyjskiej. W praktyce oznaczało to zajęcie przygranicznego, ewakuowanego wcześniej, a zarazem mało istotnego miasteczka.

Co było sekretem skuteczności współdziałających wojsk Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Kataru, które odbiły Al-Chafdżi? Przewaga w jakości sprzętu? Wyszkolenie? Wyższe morale?

Wszystko to miało znaczenie, ale warto podkreślić, że znaczna część irackich sił została rozbita, zanim w ogóle zdołała dotrzeć na pole bitwy. Było to zasługą lotnictwa, ale ono także musiało wiedzieć co, kiedy i gdzie atakować.