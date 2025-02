Do tej pory robotyczne pszczoły czy trzmiele pozostawały jedynie w naszej wyobraźni. Teraz naukowcom z MIT z Cambridge w USA udało się stworzyć nowy typ robotów latających - opracowali miniaturowe drony, które pewnego dnia mogą wspomagać rolników w zmechanizowanych ulach, wykonując precyzyjnie obowiązki zapylaczy. Chociaż te urządzenia są wciąż dalekie od osiągnięcia doskonałości niezbędnej do dorównania pszczołom , zespół badawczy dokonał istotnych postępów w ich konstrukcji, inspirowanych anatomią naturalnych owadów.

Ich ostatnia wersja miniaturowego, latającego robota przewyższa poprzednie prototypy swoją zwinnością i trwałością. Te małe urządzenia, które ważą 175 mg, czyli mniej niż spinacz do papieru, demonstrują bardziej złożone ruchy, jak akrobacje w powietrzu, co staje się możliwe dzięki zminimalizowanemu obciążeniu mechanicznemu skrzydeł. Mogą one także poruszać się w wodzie. Dzięki nowemu projektowi będą teraz odbywać loty trwające ponad 1000 sekund czyli ponad 17 minut ciągłej aktywności, co jest ponad 100 razy dłużej niż do tej pory osiągnięte.