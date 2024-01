Straty Rosjan. "42-kilometrowa linia do piekła"

We wpisie na portalu X ukraińskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że według ich rachunków od początku wojny zostało zlikwidowanych już ponad 6 tys. rosyjskich czołgów. "Gdyby wszystkie te czołgi ustawić w jednej linii powstałaby 42-kilometrowa linia do piekła". - czytamy we wpisie.