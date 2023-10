Najlepszy czołg Putina zniszczony. Wystarczył na niego jeden strzał

Z uwagi na jej skuteczność w przebijaniu pancerzy nawet nowoczesnych jednostek, ze zubożonym uranem ma łatkę niszczyciela czołgów. Ukraińcy zabiegali zresztą o jej pozyskanie właśnie z myślą o skuteczniejszym radzeniu sobie z wrogimi pojazdami pancernymi. Nicholas Drummond stwierdził, że "prawie na pewno było to trafienie APFSDS". To pociski kal. 120 mm. Były wojskowy, a obecnie analityk wysnuł takie wnioski oceniając m.in. wysokiej prędkość pocisku oraz charakterystyczne efekty wybuchu.

Przy okazji wcześniejszych ataków na T-90M akcentowano, że jeden egzemplarz tego czołgu kosztuje ok. 4,5 mln dolarów. To, a także nazywanie go dumą Putina sprawia, że każda udana operacja Ukraińców zakończona zniszczeniami jest dla Rosjan dotkliwą startą - finansową oraz wizerunkową. Dodatkowo zauważalnie uszczupla stan posiadania ich armii, ponieważ na wyposażeniu ma ona nie więcej niż ok. 100 tych czołgów.