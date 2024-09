Statek-bomba z rosyjskim ładunkiem. Kolejne kraje zamykają przed nim porty

MV Ruby to 183-metrowy statek, pływający pod banderą Malty, ale należący do libańskiej firmy kontrolowanej przez Syryjczyków i przewożący ładunki z Rosji. W rosyjskim porcie Kandałaksza w obwodzie murmańskim na jego pokład załadowano 20 tys. ton saletry amonowej, która miała zostać dostarczona do portu Valetta na Malcie.