Starożytna stolica sprzed 2700 lat odkryta głęboko pod ziemią. Użyto magnetometrów

Zespół badawczy pod kierownictwem Jörga Fassbindera z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium wykorzystał magnetometr do zbadania terenu Khorsabad. I obalił wcześniejsze ustalenia, że starożytna stolica Asyrii pozostawała nierozwinięta w VIII wieku p.n.e.

"Wszystko to zostało znalezione bez żadnych wykopalisk" — powiedział w oświadczeniu AGU Jörg Fassbinder, geofizyk z Ludwig-Maximilians-University w Monachium, pierwszy autor badań przedstawionych 9 grudnia na dorocznym spotkaniu AGU 2024. Ich badania nie zostały jeszcze opublikowane w recenzowanym czasopiśmie. Jak twierdzą badacze, magnetometr tworzy bardziej kompleksową rekonstrukcję niż tradycyjne wykopaliska i nie powoduje żadnych uszkodzeń stanowisk.

Zespół Fassbindera przeprowadził operację teledetekcji w 2022 r. Zamiast montować magnetometr na pojeździe lub dronie, co mogłoby przyciągnąć niepożądaną uwagę, Fassbinder i jego kolega badacz nosili ręcznie 15-kilogramowe urządzenie tam i z powrotem nad zakopaną stolicą. Pracowali przez siedem dni, obejmując 300 000 m kw. — co nadal stanowi mniej niż 10 proc. Stanowiska. "Każdego dnia odkrywaliśmy coś nowego" — przekazał Fassbinder w oświadczeniu.

Budowę starożytnej stolicy Asyrii - Khorsabad (pierwotnie Dur-Sharrukin, "Twierdza Sargona") rozpoczął król Sargon II w 713 roku p.n.e. Po śmierci Sargona II w 705 roku p.n.e. stolicę przeniesiono do Niniwy, a miasto popadło w zapomnienie. W XIX i XX wieku przeprowadzono francuskie i amerykańskie misje archeologiczne, które odkryły Asyrię i i sam pałac w Khorsabadzie, w tym kultowe posągi "Lamassu" z ludzkimi głowami, teraz wystawionymi w Luwrze. Niemniej układ miasta pozostał nieznany, co prowadziło do przypuszczeń, że Khorsabad nie został ukończony. Dopiero po wycofaniu się Państwa Islamskiego z regionu w 2017 roku, archeolodzy mogli kontynuować prace badawcze.