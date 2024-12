Pierwsza gwiazda na wigilijnym niebie. Gdzie jej szukać po zmroku?

Myśląc o Gwieździe Betlejemskiej wyobrażamy sobie wielką gwiazdę z ogonem, która przypomina kometę. Co na to Biblia? W Ewangelii Mateusza (2:1–12) Gwiazda Betlejemska prowadziła Trzech Króli do miejsca narodzin Jezusa. Chociaż opisana jest jako "gwiazda", niektóre teorie sugerują, że mogła to być: kometa (np. kometa Halleya), supernowa lub jeszcze inne niezwykłe zjawisko astronomiczne. Co dziś jest uznawane za symboliczną, pierwszą gwiazdą na wigilijnym niebie? Opcji mamy kilka.