AI pomogła odtworzyć twarz Jezusa Chrystusa. Tak według niej miał wyglądać

W serwisie Instagramie Uterwijk zdradził, że do stworzenia realistycznego portretu Jezusa Chrystusa wykorzystał oprogramowanie Artbreeder. Program ten opiera się na sieciach neuronowych, przeszkolonych na tysiącach zdjęć i obrazów ludzkich twarzy. Artbreeder pozwala na łączenie różnych cech fizycznych, tworząc syntetyczne obrazy zgodne z wizją artysty. Uterwijk podkreślał, że używa tego narzędzia nie tylko do odtwarzania postaci historycznych, ale również do kreowania bohaterów fikcyjnych.