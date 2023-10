Starlinki we wtorek. Kolejny przelot nad Polską

Kolejny dzień przyniesie okazję obserwacji satelitów Starlink nad Polską. We wtorek 31 października 2023 r. będzie trzecim dniem, w którym nad naszym krajem przelatywać będą satelity z wystrzelonej przez SpaceX serii G7-6.

Wtorkowy przelot kosmicznego pociągu Elona Muska rozpocznie się o godzinie 17:22. W zależności od lokalizacji obserwatora satelity będą widoczne na różnych wysokościach. Jak możemy przeczytać w serwisie Nocne Niebo, najlepsze warunki do ich prowadzenia będą mieli mieszkańcy Podkarpacia.

Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski będą mieli okazję do zaobserwowania satelitów Starlink na wysokości ok. 60 stopni nad horyzontem. Pojawią się one na południowo-zachodnim niebie i przelecą w kierunku wschodnim. Przelot Starlinków potrwa cztery minuty.