Elon Musk znowu to zrobił. Nad Polskę wraca "kosmiczny pociąg"

Według Space.com firma SpaceX przeprowadzi jeszcze jedną misję wyniesienia satelitów na orbitę w najbliższym czasie. Rakieta Falcon 9 z 23 urządzeniami na pokładzie ma wystartować z przylądka Cape Canaveral na Florydzie w poniedziałek, 30 października o godzinie 00:45 polskiego czasu. Jak przypomina serwis, na niskiej orbicie okołoziemskiej znajduje się obecnie ok. 4,9 tys. działających satelitów Starlink , a SpaceX planuje, aby docelowo było ich tam ok. 12 tys.

Serwis Nocne Niebo, który regularnie informuje o najciekawszych zjawiskach astronomicznych, donosi, że satelity Starlink, które w niedzielę trafiły na orbitę, będą widoczne na Polską od 29 października do 4 listopada. Co ciekawe, "z każdym dniem seria ta będzie coraz wyżej na niebie i będzie z każdym dniem lepiej widoczna". Szykuje się więc co najmniej kilka okazji do obserwacji "kosmicznego pociągu" na nocnym niebie.