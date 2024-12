Starlink znowu nad Polską. Szykują się aż dwa przeloty

W piątek, 6 grudnia nad Polską ponownie pojawi się kosmiczny pociąg Elona Muska. Jak donosi Nocne Niebo, pierwszy z przelotów rozpocznie się o godz. 16:00. Należy go wypatrywać na zachodnim niebie. Starlinki będą się poruszać się przez cały nieboskłon, w stronę południowo-wschodniego horyzontu. Cały przelot potrwa aż pięć minut. Jego widoczność będzie zależna m.in. od warunków pogodowych, a także jasności nieba. Nocne Niebo donosi, że najlepsze warunki do obserwacji Starlinków będą panować we wschodniej Polsce.

Satelity Starlink, stworzone przez firmę SpaceX, służą głównie do zapewnienia globalnego dostępu do internetu. Dzięki swojej sieci satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej, Starlink umożliwia przesyłanie sygnału internetowego nawet w najbardziej odległe rejony świata. To rozwiązanie jest szczególnie pomocne w obszarach, gdzie tradycyjna infrastruktura internetowa jest trudna do zrealizowania lub zbyt kosztowna do utrzymania. Korzystając z zaawansowanych technologii, Starlink stale zwiększa zasięg i jakość oferowanego połączenia, co przyczynia się do przezwyciężania barier cyfrowych na globalną skalę.