Starlinki zagrożeniem dla ziemskiej atmosfery? Naukowcy z ważnym apelem

Pod koniec października 2024 r. ponad 100 naukowców, w tym astronomów, zaapelowało do amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności o wstrzymanie startów nowych satelitów komunikacyjnych do czasu, aż agencja oceni wpływ planowanych megakonstelacji na środowisko. Obecnie na niskiej orbicie okołoziemskiej znajduje się ok. 10 tys. satelitów, ale eksperci szacują, że do 2030 r. wyniesie ona nawet 58 tys.