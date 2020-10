Starlink nad Polską. Kosmiczny pociąg SpaceX będzie można zobaczyć przez najbliższe noce

Już od poniedziałku, 12 października do niemal końca miesiąca będzie można w godzinach porannych oglądać sznur satelitów Starlink nad Polskim niebem. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć "kosmiczny pociąg" to trzeba wstać z łóżka wcześnie.

Najnowsza seria satelitów Starlink od SpaceX pojawiła się na niebie już dzisiaj (12 października) nad ranem, jednak będzie jeszcze szansa zobaczyć "kosmiczny pociąg" Elona Muska jeszcze przez najbliższe noce.

Jak zauważa serwis NocneNiebo, październik jest świetną okazję, by zobaczyć Starlink, ponieważ satelity będą widoczne ze wszystkich regionów Polski, co nie zdarza się często. Przypominamy, że jest to 12/13 misja Starlink, która rozpoczęła się 6 października, po licznych problemach i opóźnieniach. Na szczęście ostatecznie Elon Musk może świętować sukces.

Starlink nad Polską - kiedy i jak oglądać?

Starlink nad Polską będzie można oglądać od 12 października do końca miesiąca. Niestety satelity będą widoczne nad Polską we wczesnych godzinach porannych, ale w zależności od dnia przelotu będzie to między 4:11 a 6:12, jeszcze przed wschodem Słońca. Szczegółową rozpiskę znajdziecie na profilu Nocne Niebo na Facebooku. A jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, zobaczyć "kosmicznego pociągu" i obawiacie się, że nie wstaniecie na czas, możecie zobaczyć nagranie z poprzedniego przelotu Starlink nad Polską.

Satelity Starlink nad Polską. Starlink Train

W związku ze zmienną pogodą w październiku obserwacja Starlink na żywo może nie być prosta, ale na szczęście w tym miesiącu będzie na to kilkanaście okazji. Jednocześnie zachęcamy was do śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych, dzięki dedykowanym aplikacjom, dzięki czemu możecie wybrać najlepszą noc do obserwacji nieba.

"Kosmiczny pociąg" będzie widoczny gołym okiem, ale może przydać się lornetka. W poniedziałek przelot był widoczny na wysokości 11° nad horyzontem. Każdego dnia będzie się to zmieniać, dlatego warto śledzić bieżące informacje w sieci. A jeżeli rozpoczynacie dopiero swoją przygodę z astronomią, to pomóc mogą poniższe aplikacje:

Internet od Starlink

Konstelacja satelitów Starlink to marzenie Elona Muska, które ma umożliwić dostarczanie internetu na całym świecie, także do miejsc, gdzie do tej pory było to niemożliwe lub bardzo trudne. Chociaż docelowo konstelacja ma składać się z 42 000 satelitów, to SpaceX udało się już uruchomić testowy internet za pośrednictwem kilkuset satelitów, które zostały do tej pory umieszczone na niebie.