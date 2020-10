Elon Musk i SpaceX. Kolejna próba startu misji Starlink-13 już dziś [Wideo]

Będzie to już 13 misja Starlink. Do tej pory na orbicie znalazło się 668 satelitów, a do końca 2020 roku Elon Musk i SpaceX planują uruchomienie Internetu z ich pomocą dla testowej grupy odbiorców. Będzie to miało miejsce już wkrótce, gdy 14 i 15 misja dotrą na orbitę. Tymczasem możecie dziś śledzić relację ze startu misji Starlink-13 na poniższym wideo: