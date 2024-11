Starlink nad Polską. Kosmiczny pociąg coraz jaśniejszy

Starlinki we wtorek, 5 listopada pojawią się nad Polską o godzinie 17:43, jak informuje serwis Nocne Niebo. Należy ich wypatrywać nad zachodnim horyzontem. To z tego miejsca tzw. kosmiczny pociąg wyruszy w podróż we wschodnim kierunku. Cały przelot potrwa aż osiem minut. Urządzenia są już znacznie odseparowane od siebie i jaśniejsze, ale nadal powinny być dobrze widoczne. Warto jednak pamiętać, że jest to zależne od panujących warunków atmosferycznych.