Naturalne nocne niebo nad Polską przestaje istnieć. Zagrożenie, o którym mało kto wie

Jak wykazali eksperci, w 2022 r. nocne niebo było średnio 147 proc. jaśniejsze niż niebo naturalne. Nie jest to dobra informacja dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Zanieczyszczenie światłem, które wciąż nie znalazło regulacji w polskim prawie i nie jest traktowane jako zagrożenie, może wywierać na nas negatywny wpływ. Już teraz dla ok. 20 proc. Polaków nocne niebo jest na tyle jasne, że ich wzrok przez całą dobę funkcjonuje w trybie dziennym, a aż 58 proc. mieszkańców naszego kraju nie ma możliwości dostrzeżenia Drogi Mlecznej.

W raporcie "Zanieczyszczenie światłem w Polsce" badacze wymieniają, że utrata nocy może negatywnie wpływać na nas w co najmniej kilku wymiarach. Mowa tutaj o sferze psychicznej, fizjologicznej, a nawet naukowej i kulturowej. Jasne niebo utrudnia bowiem obserwacje astronomiczne, a już niedługo zobaczenie gwiazd na nocnym niebie może stać się czymś niecodziennym. Wpływa też na rozregulowanie zegara biologicznego, na co w rozmowie z WP Tech zwraca uwagę dr hab. Tomasz Ściężor.

Należy pamiętać, że funkcjonujemy w trybie dzień - noc, dzień - noc. Jeśli zostaje to zaburzone, nasz organizm nie jest w stanie rozpoznać, jaką mamy porę, odbija się to na naszym zdrowiu. Przeprowadzone badania sugerują, że zanieczyszczenie światłem zwiększa ryzyko zachorowania na raka, w tym raka prostaty, czy raka piersi. Może to powodować zaburzenia psychiczne, zaburzenia snu, czy nawet przemiany materii. Negatywnie wpływa też na środowisko naturalne.

Eksperci z Light Pollution Think Tank są zdania, że niekontrolowane rozświetlanie nocy oraz wciąż niska świadomość społeczna na temat zanieczyszczenia światłem najprawdopodobniej przyczynią się do tego, że problem będzie się nasilał. Według Ściężora przeciwdziałanie zanieczyszczeniu światłem jest jednak możliwe, ale wymaga wprowadzenia kilku zmian. Sprowadzają się one do budowania świadomości społecznej, a także racjonalnego używania sztucznego oświetlenia. Jak podkreśla, możemy również korzystać z dobrych praktyk, które już wprowadziły inne państwa. Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie coraz częściej tworzy się chodniki z materiałów nieodbijających światła, czy funkcjonujące na Węgrzech parki ciemnego nieba.