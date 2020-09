Starlink nad Polską jeszcze we wrześniu. A SpaceX startuje z kolejną misją [Wideo]

Starlink nad Polską

Chociaż pogoda nie dopisuje, to być może uda się zobaczyć dziś nad Polską przelot satelitów Starlink 11. Jak podają członkowie grupy Starlinki na Facebooku, lot "kosmicznego pociągu" powinien być widoczny od godz. 05:44 na wysokości 12° nad horyzontem (wyjście z cienia Ziemi). Przelot rozpocznie się na azymucie 261°. Ponadto od 19:25 na wysokości 10° nad horyzontem i na azymucie 272° będzie można zobaczyć ISS .

Niestety w związku z pogodą i planowanymi burzami, obserwacja nieba będzie bardzo trudna. Utrudnieniem będzie również wchodzące Słońce. Jeśli jednak pogoda dopisze, to obserwacji Starlink wystarczy zwykła lornetka.

Misja Starlink-13

Starlink Mission

Wokół Starlink jest głośno od samego początku, gdy firma Elona Muska w zeszłym roku umieściła na orbicie pierwsze satelity. Niestety nie wszystkie głosy był pozytywne - najwięcej zastrzeżeń mieli astronomowie, którym jasne satelity utrudniały obserwację nieba. Elon Musk zobowiązał się, że firma usprawni sprzęt tak, by odbijał mniej światła.

Problem jest poważny, ponieważ docelowo konstelacja ma składać się z 42 tys. satelitów. Na tę chwilę SpaceX ma pozwolenie na umieszczenie 30 tys. obiektów, których celem będzie dostarczanie internetu do miejsc, gdzie do tej pory było to niemożliwe lub utrudnione.