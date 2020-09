Wyciek powietrza z ISS. NASA ma spory problem i nie może znaleźć rozwiązania

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to oczko w głowie NASA i Roskosmos. Obie agencje wydają ogromne kwoty na jej utrzymanie każdego roku. Do 2018 roku amerykanie wydali ponad 100 miliardów dolarów na wszystkie związane z nią eksperymenty, transporty i utrzymanie stacji. Każdego roku ta kwota rośnie o 3-4 miliardy.

Z tego względu każde informacje o potencjalnym zagrożeniu dla stacji, obie agencje biorą bardzo poważnie. Tymczasem okazuje się, że ponad miesiąc po wykryciu uchodzącego z ISS powietrza, nadal nie wiadomo, co stanowi kłopot. Pomysł był taki, aby monitorować poziom ciśnienia w każdym z modułów stacji. To powinno pomóc znaleźć problem i pozwolić go wyeliminować.