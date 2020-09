Elon Musk z kolejnym sukcesem. Internet od Starlink z coraz wyższą prędkością

Po ostatnim starcie najnowszej partii satelitów Starlink SpaceX zdradziło więcej szczegółów technicznych dotyczących internetu, który ma być przesyłany z pomocą konstelacji. Elon Musk twierdzi, że satelity wykazały " bardzo niskie opóźnienie i prędkość pobierania powyżej 100 Mb/s ". Nie jest to jeszcze wynik, jaki SpaceX pierwotnie obiecywał, ale jest lepiej niż podczas wcześniejszych testów.

Docelowo SpaceX planuje umieścić na orbicie 42 tys. satelitów Starlink. Na ten moment firma Muska uzyskała już pozwolenie na konstelację składającą się z 12 tys. obiektów. Co miesiąc organizowane są kolejne misje mające na celu umieszczenie ok. 60 nowych satelitów.

Ostatni start Starlink miał miejsce 3 września, co oznacza, że na orbicie znalazło się już 700 satelitów. Ponad 400 z nich było niezbędne do przeprowadzenia pierwszych testów. Internet wprost z "kosmosu" był testowany kilka miesięcy temu, a w sierpniu pierwsi szczęśliwcy mogli sprawdzić go w praktyce.