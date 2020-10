Elon Musk i Starlink po raz kolejny w ogniu krytyki. Zagrażają ważnym badaniom

Square Kilometre Array (SKA) to wielkie międzynarodowe przedsięwzięcie, w ramach którego powstają dwa olbrzymie radioteleskopy. Docelowo maszyny mają trafić do RPA i Australii ze względu na to, że znajduje się tam wiele słabo zaludnionych rejonów, dzięki czemu praca teleskopów nie będzie zakłócana przez działalność człowieka.

Square Kilometre Array będzie składał się z tysięcy anten i będzie to najbardziej czuły radioteleskop, jaki do tej pory powstał na Ziemi. Dodatkowo umożliwi badania w niedostępnej dotychczas rozdzielczości i będzie 50-krotnie czulszy od obecnie działającego sprzętu. Centralne regiony będą znajdowały się w Australii i RPA.

Do jego zadań będzie poszukiwanie odpowiedzi na temat początków wszechświata czy badanie ogólnej teorii względności, zachowania czasoprzestrzeni w miejscach jej zagięcia czy sposobu, w jaki formują się i ewoluują galaktyki. Według analizy SKA Starlink przede wszystkim będzie wywoływać interferencje, które uniemożliwią poszukiwania wody we wszechświecie.

- Spektrum radiowe to zasób zajmowany przez prywatne firmy, które zwykle nie mają szacunku dla nauki. Sądzę, że może to powstrzymać jedynie interwencja na szczeblu rządowym - przyznał Michael Garrett, dyrektor w Jodrell Bank Centre for Astrophysics w Wielkiej Brytanii. Jednak SpaceX poinformowało, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Mimo to SKA chce, by firma została prawnie zobowiązana do tego.