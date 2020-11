SpaceX startuje z misją Starlink-16. To już setny lot rakiety Falcon-9 [Wideo]

Na 25 listopada zaplanowano kolejny start misji SpaceX Starlink. Będzie to już 16 lot, którego celem będzie umieszczenie satelitów dostarczających internet. Jeśli wszystko się uda, to SpaceX pobije rekord liczby startów z 2018 roku.

Misja Starlink-16 miała odbyć się w ostatnich dniach, ale ze względu na niekorzystną pogodę, została przeniesiona na 25 listopada 2020 roku. Relację z kolejnego lotu satelitów z konstelacji Elona Muska, będziemy mogli śledzić na żywo w sieci, ale transmisja rozpoczyna się o 3:13 czasu polskiego. Niestety tym razem nad Polską nie zobaczymy "kosmicznego pociągu".

SpaceX wysyła w ramach tej misji 60 satelitów Starlink na niską orbitę okołoziemską (LEO). Ich separacja nastąpi 15 minut po starcie. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, obiekty dołączą do konstelacji, w której teraz znajduje się 835 satelitów. Docelowo Elon Musk planuje umieścić ich prawie 12 tysięcy.

Start Starlink-16 możecie oglądać na żywo poniżej:

Konstelacja Starlink ma w przyszłości dostarczać internet do miejsc, gdzie wcześniej było to niemożliwe lub bardzo trudne. Pierwsze testy usługi SpaceX rozpoczęła już w październiku tego roku, ale Elon Musk uważa, że od stycznia będzie można dostarczyć internet do większości stanów USA. W 2021 roku usługa ma być testowana też w Europie i Indiach, o ile firma uzyska niezbędne zgody.

Kamień milowy

Jeżeli start planowany na 25 listopada zakończy się sukcesem, to firma Elona Muska będzie mogła pochwalić się kilkoma ważnymi statystykami. B ędzie to 109 misja SpaceX i setny start rakiety Falcon9. Jeżeli uda się wylądować będzie to 67 udane lądowanie SpaceX i 60. Falcona 9.

Co więcej, będzie to 22. udany start w 2020 roku, a tym samym SpaceX pobije własny rekord ustanowiony w 2018 roku (21 startów). Gdyby misja Starlink-16 poleciała zgodnie z planem, 23 listopada, byłoby to najkrótsze okno pomiędzy dwoma startami SpaceX, które wyniosłoby 1 dzień, 9 godzin i 39 minut.

Firma będzie miała jeszcze okazję pobić ten roku, ponieważ w tym roku planuje zrealizować w sumie 26 misji. Prognozy pogody przewidują 80 proc. szans na korzystne warunki w wyznaczonym terminie misji Starlink-16. Największą przeszkodą może okazać się jednak silny wiatr.