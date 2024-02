Starcie z pancerną bestią. Wynik nie mógł być inny

Teraz natomiast do sieci trafiło nagranie, które – jak informuje Ukrainian Front – przedstawia Bradleya "pod ciężkim ostrzałem artylerii Rosjan". Wóz nie dość, że nieprzerwanie wykonuje misję bojową, to po ostrzale bezpiecznie wrócił do bazy. To kolejne wydarzenie, które potwierdza, że amerykańska maszyna zasługuje na miano ratującej życia żołnierzy na froncie w Ukrainie.