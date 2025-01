Lotnictwo strategiczne Rosji. Chwilowy kryzys, czy większe problemy?

Anatolii Khrapchynskyi, ukraiński ekspert lotniczy w wywiadzie udzielonym RBC-Ukraina podkreślił, że zakłady lotnicze znajdujące się w Kazaniu stanowią bazę do modernizacji i napraw bombowców Tu-160M i Tu-22M3, a ostatni atak ukraińskich dronów miał na celu zmniejszenie zdolności produkcyjnych Rosji. Eksperci już wcześniej zwraca jednak uwagę na niewielkie tempo produkcji nowych maszyn dla lotnictwa strategicznego Rosji.

Jak przypomina Defense Romania, analitycy z ukraińskiego serwisu Defence Express twierdził nawet, że Rosja nie jest w stanie obecnie zbudować od podstaw całkowicie nowych bombowców Tu-160M i Tu-22M3. Brak dostępu do nowych części zmusza ją do sięgania po części znajdujące się w samolotach z czasów radzieckich, które wciąż znajdują się magazynach.

Rosyjskie lotnictwo strategiczne pod lupą

Łukasz Pacholski, ekspert magazynu "Lotnictwo Aviation International" w rozmowie z WP Tech zaznaczył natomiast, że "same ataki na zakłady lotnicze nie są wielkim problemem dla Rosjan". Według niego wynika to z kilku prostego powodu. Produkcja zaawansowanych samolotów bojowych Tu-160, modernizacja Tu-22, ale też produkcja wielozadaniowych samolotów takich jak np. Su-34 sprowadza się do pojedynczych egzemplarzy.

- Ta produkcja nigdy nie była rozwinięta na dużą skalę. Mówimy tu o kilku egzemplarzach bombowców rocznie plus kilkudziesięciu samolotach wielozadaniowych, więc takie uderzenia mają przede wszystkim wymiar czysto prestiżowy. Mają pokazać Rosjanom, że Ukraina jest zdolna do atakowania celów o znaczeniu strategicznym i gospodarczym - wyjaśnił ekspert.

- Pamiętajmy o tym, że od rozpadu Związku Radzieckiego ta część rosyjskiego lotnictwa była permanentnie niedoinwestowana, była to część, gdzie zawsze brakowało sprzętu, szczególnie tego nowoczesnego, jakim są np. bombowce Tu-160. Rosjanie utrzymywali potencjał lotnictwa strategicznego dzięki, chociażby temu, że w czasie zimnej wojny wyprodukowali pokaźną liczbę bombowców starszej generacji Tu-22 i Tu-95. Dodatkowo, po rozpadzie Związku Radzieckiego "odzyskali" część bombowców od Ukrainy, która przekazała je Rosji w ramach różnego rodzaju rozliczeń - dodał Łukasz Pacholski.

Zdaniem eksperta niewiele rosyjskich samolotów to samoloty nowoczesne z perspektywy Zachodu. - Spójrzmy na przykłady takie jak Lockheed Martin, który w ciągu 20 lat dostarczył ponad 1000 samolotów F-35, a kolejne setki są w produkcji, Francuzi dostarczyli ponad 200 samolotów Rafale, konsorcjum Eurofighter dostarczyło ponad 600 Typhoonów, a w tym czasie, jeśli patrzymy na dostawy sprzętu rosyjskiego, są to dużo mniejsze liczby - jak wyjaśnił. Jest to powód, dla którego rosyjski przemysł lotniczy (w przeciwieństwie do chociażby rosyjskiego przemysłu pancernego), od dziesięcioleci jest niewydolny pod względem możliwości produkcyjnych znanych z Zachodu.

- Jeśli do tego dołożymy fakt, że po wprowadzeniu embarga na dostawy części i komponentów, Rosjanie mają obecnie problem z produkcją i certyfikacją rosyjskich zamienników, to w niektórych przypadkach mierzą się z problemem, którego nie są w stanie przeskoczyć - podsumował.

Bombowce strategiczne Rosji

Warto przypomnieć, że rosyjskie lotnictwo strategiczne opiera się przede wszystkim na trzech typach bombowców: Tu-160, Tu-95MS i Tu-22M3, które stanowią trzon rosyjskiej triady nuklearnej i są zdolne do przenoszenia zarówno broni konwencjonalnej, jak i głowic jądrowych.

Najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym samolotem w arsenale rosyjskiego lotnictwa strategicznego jest Tu-160, znany jako "Biały Łabędź". To ponaddźwiękowy bombowiec o zmiennej geometrii skrzydeł, który może operować na ogromnych dystansach bez konieczności tankowania w powietrzu. Dzięki modernizacjom, w tym wersji Tu-160M, samoloty te otrzymały nową awionikę, zmodernizowane silniki i zdolność przenoszenia hipersonicznych pocisków manewrujących.

Kolejnym filarem rosyjskiego lotnictwa strategicznego jest Tu-95MS – legendarny bombowiec o napędzie turbośmigłowym, który pozostaje w służbie od czasów Zimnej Wojny. Jego charakterystyczny dźwięk pracy silników NK-12 i unikalna sylwetka sprawiają, że jest łatwo rozpoznawalny. Choć konstrukcja pochodzi jeszcze z lat 50., dzięki modernizacjom, takim jak integracja z nowoczesnymi pociskami manewrującymi Ch-101 i Ch-102, pozostaje groźnym narzędziem rosyjskiej strategii odstraszania.

Nieco odmienną rolę pełni Tu-22M3, bombowiec dalekiego zasięgu przeznaczony głównie do ataków na cele lądowe i morskie. Choć formalnie nie zalicza się do bombowców strategicznych, jest intensywnie wykorzystywany w operacjach bojowych, co udowodnił m.in. w konflikcie syryjskim. Może przenosić różnorodne uzbrojenie, w tym rakiety Ch-32, stanowiące zagrożenie dla grup uderzeniowych lotniskowców NATO.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski