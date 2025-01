Fotowoltaika na torach kolejowych? Szwajcaria rozpoczyna program pilotażowy

Były już zadaszone fotowoltaiką cmentarze czy specjalne carporty - parkingi , a teraz przyszła kolej na tory kolejowe . Nowatorski pomysł wdraża szwajcarski start-up, Sun-Ways, który opracował plan, by wykorzystać tę przestrzeń i umieścić tam specjalne panele. Pilotażowy program rozpocznie się wkrótce w zachodniej części Szwajcarii, w regionie Neuchâtel . Wiąże się to z planami Szwajcarów na zwiększenie produkcji energii odnawialnej.

Koszty szacowane są na 585 000 CHF, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 2,6 mln zł. Sun-Ways uzyskał już odpowiednie zezwolenia od szwajcarskiego Federalnego Urzędu Transportu. Projekt ma trwać trzy lata i rozpocznie się już wkrótce - wiosną tego roku . Jak twierdzi Sun-Ways, zainstalowane panele słoneczne nie zaburzą płynności ruchu pociągów. Prąd uzyskiwany z paneli ma zostać przekierowany do lokalnej sieci energetycznej.

Panele mają zostać zamontowane pomiędzy szynami, co pokazuje film poniżej. Joseph Scuderi, dyrektor generalny Sun-Ways, przekazał, że po raz pierwszy na świecie panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na trasach użytkowanych na co dzień przez pociągi.

Rozłożenie takich paneli w sposób tradycyjny z pewnością wydłużyłoby w czasie cały proces, dlatego firma wpadła na pomysł, by instalacji na torach podjął się specjalny skład kolei. Będzie nim specjalistyczny pociąg Scheuchzer, który w trakcie jazdy umieści panele między torami. Dzięki mechanizmowi tłokowemu, pojazd ten jest w stanie rozłożyć dziennie do tysiąca metrów kwadratowych paneli. Podczas testów pilotażowych pociągi będą poruszać się z ograniczoną szybkością 70 km na godz., ale firma Sun-Ways zakłada, że w przyszłości będą one mogły pokonywać takie odcinki nawet do 200 km na godz.