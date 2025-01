Sprzedaż ciągników w Europie. Poznaliśmy liderów

W 2024 r. Hiszpania wyróżniła się na tle Europy, notując wzrost sprzedaży ciągników o 15,5 proc. W porównaniu do 2023 r., kiedy zarejestrowano 7448 maszyn, liczba ta wzrosła do 8603. Dane te pochodzą z Krajowego Stowarzyszenia Maszyn Rolniczych, Leśnych i Przestrzeni Zielonych (ANSEMAT).

Jakie marki mogą się cieszyć z triumfów w 2024 r.? W Szwecji pozycję lidera utrzymał John Deere, wyprzedzając Massey Fergusona. W Danii natomiast pierwsze miejsce zajął New Holland, wyprzedzając John Deere. W Irlandii najpopularniejszą kategorią mocy były ciągniki od 161 do 200 KM.

Farmer.pl wylicza, że wedle danych instytutu IBRM Samar w 2024 r. zarejestrowano 8606 nowych traktorów . Rok do roku stanowi to spadek o ponad 16 proc. W 2023 r. w Polsce zarejestrowano bowiem 10300 nowych maszyn. Liderem na polskim rynku jest John Deere, który przejął miejsce lidera od New Hollanda (dominującego w Polsce przez 15 lat). Na podium znalazły się też ciągniki marki Kubota, a tuż za "pudłem" stoją kolejno Deutz-Fahr, Case IH, Massey Ferguson i Claas.

Dodajmy, że John Deere ma w swoim portfolio wiele serii ciągników. Na uwagę zasługuje przede wszystkim seria 9, którą to reprezentują potężne ciągniki kołowe z napędem gwarantującym ponad 900 KM mocy. Bardziej uniwersalne konstrukcje to z kolei ciągniki serii 7, czyli np. John Deere 7R 350, który został nagrodzony tytułem Tractor of the Year 2022. Te konstrukcje dysponują systemami CommandPRO, 1-Click-Go-AutoStop oraz AutoTrac do automatyki skrętu.