Dziwnie wyglądające rosyjskie okopy. Są zabezpieczane w nietypowy sposób

W przypadku z wideo powyżej fortyfikacja nie była w pełni ukończona, dzięki czemu ukraiński dron dotarł do celu. Operatorowi udało się podlecieć do wejścia do okopu i trafić wroga. Obecność takich zabezpieczeń bez wątpienia wymaga jednak większego profesjonalizmu i wprawy operatora.