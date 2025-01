Stany Zjednoczone wysłały do Polski brygadę pancerną. Rozładunek już się zaczął

Do Gdyni przybył statek transportowy SNS "Red Cloud", przewożący ciężki sprzęt należący do amerykańskiej brygady pancernej. 1. Brygada Pancerna 3. Dywizji Piechoty została przysłana do Polski w ramach rotacyjnej obecności amerykańskich sił. Czołgi, transportery i artylerią są już rozładowywane.