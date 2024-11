Amerykańskie wojska w Europie. W Polsce działa ważne dowództwo

Podlega mu, stacjonująca w Niemczech VII. Armia Stanów Zjednoczonych, a także VI. Flota z dowództwem w Neapolu (ok. 40 okrętów i 160 samolotów) i III. Armia Powietrzna ( ok. 200 samolotów) z dowództwem w niemieckim Ramstein. W apogeum zimnej wojny amerykańskie siły na Starym Kontynencie liczyły ponad 400 tys. żołnierzy.

Przez lata siły te były redukowane, a część jednostek odsyłana do Stanów Zjednoczonych. Od 2005 roku Pentagon utrzymywał w Europie mniej więcej stałą liczbę około 60 tys. żołnierzy. Obecnie – już po wzmocnieniu, będącym reakcją na rosyjską agresję – w Europie stacjonuje około 100 tys. Amerykanów , z czego część w ramach tzw. obecności rotacyjnej.

Siły zbrojne USA są gotowe do działania na całej planecie

Jej przykładem jest przebazowanie do Europy około 40 dodatkowych samolotów bojowych czy wzmocnienie VI. Floty dodatkowymi czterema niszczycielami rakietowymi. Siłami rotacyjnymi są także w większości amerykańskie oddziały stacjonujące w Polsce, podlegające V. Korpusowi armii USA.

Fort Trump. Ambitny plan, który nie doszedł do skutku

Jednostki te są co kilka miesięcy rotowane – przykładem jest stacjonująca w Polsce 1. Brygada Pancerna 1. Dywizji Kawalerii, zmieniona we wrześniu 2024 r. przez 1. Brygadę Pancerną 3. Dywizji Piechoty.

Są to oddziały przysłane do Europy w ramach operacji Atlantic Resolve , będącej odpowiedzią na agresywne działania Rosji. Łącznie – wraz z innymi jednostkami – siły te liczą kilkanaście tys. żołnierzy. Amerykańskie oddziały rotacyjne stacjonują także w Rumunii oraz państwach bałtyckich.

Amerykanie mają możliwość szybkiego wzmocnienia europejskiego kontyngentu. Jest to możliwe, ponieważ Stany Zjednoczone utrzymują na całym świecie sieć magazynów Army Prepositioned Stock . To miejsca, gdzie magazynowane są pojazdy wojskowe i wszelkiego rodzaju wyposażenie.

Podobnie jak w przypadku dowództw, świat został podzielony na kilka obszarów - APS-1 to magazyny na terenie USA, APS-2 – magazyny w Europie, APS-3 to sprzęt zgromadzony na morzu, APS-4 – magazyny w północno-wschodniej Azji, a APS-5 to magazyny w Azji południowo-wschodniej.