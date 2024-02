Liczby są bezlitosne. Urządzili Rosjanom rzeź pod Awdijiwką

Rosjanie stracili od października 2023 r. co najmniej 222 czołgi pod Awdijiwką – podaje agencja Unian. Jak czytamy, jest to liczba 13-krotnie większa niż straty tego typu maszyn, które odnotowała strona ukraińska. Przypominamy, jakie maszyny straciła armia agresora we wspomnianym regionie.