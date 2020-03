Sprawdź przygotowanie do matury z Operonem i WP. Quiz dla licealisty - matematyka

Pandemia COVID-19 zmusiła polskie władze do zamknięcia szkół z powodu ryzyka, jakie stwarza koronawirus SARS-CoV-2. Dla maturzystów nie spore utrudnienie, ale zachęcamy was, by nie zaprzestawać przygotowań do egzaminów. Powyższy quiz pomoże usystematyzować wiedzę i sprawdzi, z których tematów wymagane jest powtórzenie.