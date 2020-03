Koronawirus. Ta mapa Polski pozwala śledzić rozwój epidemii. Potwierdzono kolejne przypadki

Koronawirus rozprzestrzenia się bardzo szybko na całym świecie, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa wszystkie państwa, by poważnie potraktowały zagrożenie. Od wczoraj w Polsce potwierdzonych zostało kilka nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Mapa koronawirusa na świecie

Jak wygląda rozwój pandemii COVID-19 w pozostałych krajach? WHO zwróciło uwagę na to, że ilość zarażonych rośnie w szybkim tempie. Do dnia dzisiejszego odnotowano ponad 182 tys. zachorowań, z czego prawie 28 tys. we Włoszech, prawie 15 tys. w Iranie oraz niemal 10 tys. w Hiszpanii. Aktualny stan można śledzić na mapie opracowanej przez Johns Hopkins University.