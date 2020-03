Koronawirus. Jak się przed nim uchronić? Nie wystarczy mycie rąk

Koronawirus, jak i cała masa zarazków może przedostać się do naszego organizmu, wywołując poważny uszczerbek na zdrowiu. Jak się przed nimi uchronić? Lekarze są zgodni - profilaktyka. Dezynfekcja rąk jednak nie wystarczy, ważne, by oduczyć się jednego złego nawyku.

W związku z dużym ryzykiem pojawienia się wirusa w Polsce , lekarze i specjaliści przypominają o profilaktyce, która jest kluczowa w zwiększeniu swojej szansy na zachowanie zdrowia. Przypominają tu przede wszystkim o dokładnej dezynfekcji dłoni. Jak się okazuje, mycie rąk to nie jedyna szczególnie istotna czynność. Niezwykle ważne jest także zaprzestanie dotykania twarzy - okolic nosa, oczu, uszu i ust . Te części ciała stanowią bowiem główne drzwi dla zarazków chcących przedostać się do ludzkiego organizmu.

- Drapanie nosa, pocieranie oczu, opieranie się na brodzie i zbliżanie palców do ust - zakazić możemy się na wiele sposobów. Wszyscy dotykają twarzy, a przezwyciężenie tego jest trudne - mówi dr Nancy C. Elder, profesor medycyny rodzinnej z uczelni Oregon Health and Science w Portland.