Spojrzeli na wojnę w Ukrainie. Mocarstwo wyciągnęło jasne wnioski

Jako argument za odejściem od tego typu uzbrojenia podawany jest przede wszystkim niewielki zasięg rażenia. Moździerz kal. 60 mm pozwala razić cele na dystansie do ok. 3 km, a cały zestaw waży ok. 20 kg. Moździerz kal. 81 mm zapewnia natomiast możliwość atakowania celów oddalonych o maksymalnie 7 km, ale jest zauważalnie cięższy (ok. 40 kg na zestaw).