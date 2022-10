Śpiew ptaków ma pozytywny wpływ na ludzi. Nawet na osoby z depresją

Jak donosi Nauka w Polsce , między kwietniem 2018 r. a październikiem 2021 r. miało miejsce badanie , w którym niemal 1,3 tys. ochotników z całego świata przesłało ponad 26 tys. ocen swojego nastroju . Wszystko to za pośrednictwem specjalnej aplikacji na smartfony.

Jako ciekawostkę warto nadmienić, że we wstępie do badania "Smartphone-based ecological momentary assessment reveals mental health benefits of birdlife" znajduje się informacja odnośnie tego, że ponad 70 milionów osób w samych Stanach Zjednoczonch jest zainteresowanych zajęciem w postaci obserwowania ptaków (birdwatching).