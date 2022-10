Mamy to w genach. Przez to jesteśmy podatni na choroby

Międzynarodowy zespół naukowców m.in. z McMaster University, University of Chicago i Instytutu Pasteura przez 7 lat prowadził badania, których celem było zrozumienie różnic genetycznych wpływających na to, kto przeżyje epidemię. Nieoczekiwanie okazało się, że genom, który pozwolił przeżyć sprawia też, że jesteśmy bardziej podatni na choroby autoimmunologiczne.

Do swoich badań naukowcy pobrali 500 próbek z ciał z masowych pochówków ofiar zarazy z lat 1348–1349 z East Smithfield (Londyn). Dodatkowo porównali je z próbkami zebranymi w różnych miejscach Danii. Badania obejmowały okres 100 lat i wykazały, że próbki łączy adaptacja do obecności bakterii odpowiedzialnej za epidemię dżumy .

U osób, które miały większe szanse na przeżycie zidentyfikowano dwie identyczne kopie genu ERAP2. Naukowcy szacują, że to właśnie on zwiększył o 40-50 proc. szansę na przeżycie dżumy. Badacze potwierdzili również, że ludzie zaadaptowali się do choroby na przestrzeni lat. "To pokazuje, że pojedynczy patogen może mieć silny wpływ na ewolucję układu odpornościowego", podkreślają.