Spektakularny "marsz słoni". Wielki wróg Rosji pręży muskuły

Termin "marsz słoni" wywodzi się jeszcze z czasów II wojny światowej, kiedy duże floty alianckich bombowców przeprowadzały ataki w misjach z wykorzystaniem kilkuset samolotów. Każdy taki atak poprzedzał możliwie szybkie, jednoczesny start wszystkich maszyn. W obecnych czasach siły powietrzne wielu państw posługują się tym określeniem w kontekście ćwiczeń z bardzo szybkiego wysyłania w powietrze dostępnych w danej bazie lotniczej samolotów, nawet jeśli są one prowadzone na mniejszą skalę.

Japończycy decydowali się przeprowadzić ćwiczenia na lotnisku w Kisarazu. Skorzystali ze zmiennowirnikowców V-22 Osprey. Swojego czasu Japonia stała się pierwszym zagranicznym użytkownikiem tych maszyn (do dziś jest jedynym, poza Stanami Zjednoczonymi, dla których to rodzima konstrukcja), z których korzysta do dziś. Nietypowy wygląd V-22 Osprey określanych jako hybryda samolotu i śmigłowca sprawił, że "marsz słoni" z ich udziałem był bardzo widowiskowy i nie zabrakło licznych zdjęć w social mediach.