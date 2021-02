SpaceX stworzy specjalny teleskop dla NASA. Urządzenie pomoże znaleźć planety nadające się do zamieszkania

W czwartek 4 lutego NASA ogłosiła, że firma SpaceX została wybrana do realizacji nadchodzącej misji Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer (SPHEREx). W jej ramach na orbitę wystrzelony zostanie nowy teleskop, który umożliwi przeskanowanie setek milionów gwiazd oraz galaktyk, jak wynika z komunikatu prasowego agencji.